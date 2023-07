Uygunsuz TikTok videoları paylaşan ABD'li yargıca, dava açıldı Makamında, mahkemede ve yatakta uygunsuz TikTok videoları paylaştığı öne sürülen ABD’li yargıç hakkında dava açıldı. Yargıç için “Makamının saygınlığına halel getirmiştir” denildi.

AA

Sosyal medya uygulaması TikTok, ABD’li bir yargıcın başını yaktı…

The New York Times'ın haberine göre, 58 yaşındaki New Jersey Yüksek Mahkemesi Yargıcı Gary Wilcox, "Sal Torella" takma adıyla açtığı TikTok hesabından Nisan 2021-Mart 2023 tarihlerinde 40 video paylaştı.

Yatakta da cübbesini giydi

"Makamında, mahkemede ve yatakta" kaydettiği videolarda "hakim cübbesi giydiği" veya "uygunsuz giyindiği" belirtilen Wilcox'un "şiddet, cinsellik ve kadın düşmanlığına gönderme yapan" şarkılara da eşlik ettiği öne sürüldü.

New Jersey Yüksek Mahkemesince hazırlanan dava dilekçesinde, "Bu ve benzer videoları TikTok'ta paylaşan davalı (Wilcox), uygunsuz hareketler sergileyerek yargıçlık makamının saygınlığına halel getirmiştir ve hakimlerden beklenen örnek davranışı sergilemekte başarısız olmuştur." ifadesine yer verildi.

Avukat: Kötü niyetli yapılmadı

Disiplin cezasıyla karşı karşıya olan Wilcox'un avukatı Robert Hille, "Günün sonunda kimsenin, bu paylaşımların kötü niyetle yapıldığını düşüneceğini sanmıyorum." dedi.

Haberde davanın ifade özgürlüğü tartışmalarını tetikleyeceğinin düşünüldüğü belirtildi.