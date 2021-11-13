Uzay turisti Glen de Vries, uçak kazasında öldü

Uzay turisti Glen de Vries, uçak kazasında öldü

Geçtiğimiz ay uzaya giden 49 yaşındaki Amerikalı iş adamı Glen de Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti.

Amerikan CBS News'ün polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, geçen ay Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzaya giden Amerikalı iş adamı Glen de Vries'in içinde bulunduğu küçük uçak, New Jersey'de düştü.

Kazada, 49 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti.

UZAYA GİDEN İLK ÜÇ SİVİL YOLCUDAN BİRİYDİ

Glen de Vries geçtiğimiz ay New Shepard mekiğiyle birlikte uzaya seyahat etmişti.

Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.

De Vries'e yolculuğunda eşlik edenlerden biri ise ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk karakterini canlandıran William Shatner'dı.