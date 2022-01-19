Uzaydan geldiğine inanılan 555.55 karatlık siyah pırlanta satışa çıkıyor

Dünya dışından geldiğine inanılan 555.55 karatlık siyah elmas, müzayede evi Sotheby's Dubai tarafından görücüye çıktı.

Dünya'ya ait olmadığına inanılan siyah elmas, görücüye çıktı.

Sotheby's'in "Enigma" olarak adlandırdığı nadir mücevherin, uzaydan geldiğine inanılıyor. Ya bir meteorik çarpmadan ya da Dünya ile çarpışan "elmas taşıyan" bir asteroitten geldiği düşünülüyor.

Şubat ayında Londra'da sergilendikten sonra satışa girecek olan elmas, 6.8 milyon dolar gibi bir fiyata satılması planlanıyor. Sotheby's'e göre, bu boyuttaki doğal yönlü siyah bir elmas Dubai ve Los Angeles'ta "son derece nadir bir olay".

Carbonado elmasları olarak da bilinen siyah elmaslar, 2,6 ila 3,8 milyar yıl öncesine tarihlenebilir ve yıldızlararası uzayda bulunan eser miktarda nitrojen ve hidrojen elementleri içerir.

GERÇEK BİR DOĞAL FENOMEN

Ayrıca meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit içerirler. Londra'daki Sotheby's'de mücevher uzmanı olan Nikita Binani, pırlantayı "gerçek bir doğal fenomen" olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Onun satışı, insanlık tarafından bilinen en nadir, milyar yıllık kozmik harikalardan birini elde etmek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı temsil ediyor" dedi.

KRİPTO PARAYLA SATILACAK

Pırlantanın şekli, Arapça'da beş anlamına gelen bir koruma işareti olan Hamsa'nın, Orta Doğu palmiye sembolünden esinlenmiştir.

555.55 karatına ek olarak, aynı zamanda tam olarak 55 faset veya yüz içeriyor. Sotheby's verdiği demeçte, yontulmuş siyah elmasların geçmişte karat başına 13.600 dolar üzerindeki fiyatlarla satıldığını söyledi.

Elmas, 3-9 Şubat tarihleri ​​arasında çevrimiçi olarak teklif vermeye açık olacak ve müzayede evi, ödeme olarak kripto para birimini kabul edeceğini söyledi.

Sotheby's'e göre bu hareket, geçen yıl satıldığında kripto para ile satın alınan en pahalı mücevher haline gelen "Anahtar 10138" adlı 101 karatlık bir elmasın satışını örnek alıyor.

Armut biçimli değerli taş, müzayedecinin geleneksel ödeme şekillerine ek olarak bitcoin ve ethereum tekliflerini kabul ettiğini açıklamasının ardından 12,3 milyon dolara satıldı. Sotheby's, satın alma işlemini gerçekleştirmek için iki kripto para biriminden hangisinin kullanıldığını açıklamadı.