Vagonlara araçlarını yükleyen gurbetçiler, baba ocaklarına dönüyor

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçirmek isteyen gurbetçiler, tren vagonlarına yükledikleri araçları ile dönüş yapmaya başladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini geçirmek için baba ocaklarına dönüş yapmaya başladı.

Bazı yolcular hava veya kara yoluyla dönerken, araçlarını yanlarında getirmek isteyenler treni tercih etti.

AA’nın haberine göre; Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan tren Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Edirne Gar'ına gelen gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından araçlarını alarak memleketlerinin yolunu tutuyor.

“Arabalarımızı vagonlara yerleştirdik ve memleketimize kavuştuk”

Almanya'da yaşadığını ve her yıl memleketine geldiğini belirten Bekir Bilgin, trenle rahat bir yolculuk geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arabalarımızı vagonlara yerleştirdik ve memleketimize kavuştuk. Memlekete kavuşmanın duygusu bambaşka. Çok güzel bir ülkemiz var. Mümkün olduğu kadar gezmeye çalışacağım."





“Memleketimize kesin dönüş yapıyoruz”

Sinan Bayraklı ise eşi ve üç kızıyla Ukrayna'da yaşadığını ancak savaştan sonra Avusturya'ya geçici olarak yerleştiğini söyledi.

Türkiye'ye ailesiyle kesin dönüş yaptığını belirten Bayraklı, "Tarımsal ham madde ticareti yapıyorum. Odessa'da yaşıyorduk, savaş başlayınca bir süre Romanya'da kaldık. Bu sürede akrabalarımızı Ukrayna'dan çıkarmaya çalıştık. Savaşın 102. günündeyiz ve Avusturya'da yaklaşık 40 gün geçirdikten sonra memleketimize kesin dönüş yapıyoruz." diye kaydetti. Bayraklı, trenle rahat ve güvenli bir yolculuk geçirdiklerini anlattı.