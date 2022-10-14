Petrol
92.79
-1.88%
Euro
18.1711
0.14%
Dolar
18.5897
0.27%
Altın
989.95
-0.45%
Borsa
3621
1.90%
Bitcoin
371.004
7.16%
BTXN Coin
8.44
4.19%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Van Gogh'un tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi

    Aktivistler, ellerindeki çorbayla tabloyu hedef aldı. Saldırı anı, saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van Gogh'un tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery, eyleme sahne oldu.

    İki aktivist, Van Gogh'un tablosunu hedef aldı.

    Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tabloya çorbayla saldırı düzenlenirken, etraftakiler gördükleri karşısında şoke oldu.

    Tabloya saldırı anı

    Tabloyu hedef alan ve sonrasında ellerini duvara yapıştıran aktivistler, "Daha değerli olan ne? Sanat mı yoksa hayat mı? Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

    Çorbalı protesto düzenlediler

    Tabloya saldırı anı kameraya yansıdı. İngiltere'deki yakıt fiyatlarına tepki gösteren eylemciler, "Milyonlarca üşüyen ve aç aile için el yakıyor. Bir kutu çorbayı bile ısıtmaya güçleri yetmiyor." dedi.

    Guardian'ın haberine göre, personel, olayın ardından hızla odayı boşalttı. Saldırıya uğrayan tablonun kalıcı hasar görmesinin olası olmadığı, cam ekran ile korunduğu kaydedildi.

    Van Gogh'un tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi ViDEO

    Van Gogh un tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi #1


    15 yıl sonra barıştılar
    Magazin

    15 yıl sonra barıştılar

    Esir değişimi için Türkiye'ye teşekkür etti
    Dünya

    Esir değişimi için Türkiye'ye teşekkür etti

    14 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!
    Yaşam

    14 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    Görüş Bildir