Aktivistler, ellerindeki çorbayla tabloyu hedef aldı. Saldırı anı, saniye saniye kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery, eyleme sahne oldu.

İki aktivist, Van Gogh'un tablosunu hedef aldı.

Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tabloya çorbayla saldırı düzenlenirken, etraftakiler gördükleri karşısında şoke oldu.

Tabloya saldırı anı

Tabloyu hedef alan ve sonrasında ellerini duvara yapıştıran aktivistler, "Daha değerli olan ne? Sanat mı yoksa hayat mı? Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Çorbalı protesto düzenlediler

Tabloya saldırı anı kameraya yansıdı. İngiltere'deki yakıt fiyatlarına tepki gösteren eylemciler, "Milyonlarca üşüyen ve aç aile için el yakıyor. Bir kutu çorbayı bile ısıtmaya güçleri yetmiyor." dedi.

Guardian'ın haberine göre, personel, olayın ardından hızla odayı boşalttı. Saldırıya uğrayan tablonun kalıcı hasar görmesinin olası olmadığı, cam ekran ile korunduğu kaydedildi.

Van Gogh'un tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi ViDEO