Vanguard, koronavirüs aşısı yaptıran çalışanlarına 1000 dolar ödeyecek

Delta varyantı endişeleri nedeniyle aşılama kampanyalarına destek sağlamak isteyen şirket, çözümü para teklifinde buldu.

ABD merkezli varlık yöneticisi Vanguard, koronavirüs aşısı konusunda tereddüt yaşayan çalışanlarına ilişkin adım atmaya karar verdi.

Vanguard'ın hamlesi, birkaç büyük şirketin aşılama oranlarını artırma çabalarının ardından geldi.

AŞI YAPTIRANLARA PARA TEKLİFİ

Şirket, koronavirüs aşısı yaptıran çalışanlarına 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu. Teşvik, Delta varyantı kaynaklı vakaların artışa geçtiği bir dönemde geldi.

Vanguard'ın yaklaşık 16 bin 500 ABD çalışanının tamamı aşı için uygun şartları taşıyor. Şirket, 1 Ekim'e kadar çalışanlarından aşı kanıtı sunmalarını istiyor.

"KORONAVİRÜSÜ DURDURMANIN EN İYİ YOLU"

Vanguard sözcüsü Charles Kurtz, "Aşıların koronavirüsün yayılmasını durdurmanın en iyi yolu olduğunu kabul ediyoruz ve ekibi güçlü bir şekilde aşılanmaya çağırıyoruz." dedi.

Kurtz, bu doğrultuda aşılandıklarına dair kanıt sunan çalışanlar için aşı teşviki sağlayacaklarını söyledi.