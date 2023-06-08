Vatikan: Papa'nın sağlık durumu iyi Üç saat süren fıtık ameliyatı geçiren Papa'nın son durumu hakkında açıklama yapıldı.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün tekrar ameliyat masasına yattı.

86 yaşındaki Papa, fıtık dolayısıyla operasyon geçirdi. Vatikan, Papa'nın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Francis'in, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla dün yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu sonrasında durumunun iyi olduğu bildirildi.

3 saatlik operasyon

Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde dün 3 saatlik bir operasyon geçiren ve hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilen Papa'nın, sağlık durumuna ilişkin, Vatikan'dan bilgilendirme yapıldı.

Genel durumu iyi

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Operasyon sonrasındaki durumu takip eden sağlık ekibi, Papa Francis'in uzun süreli dinlenmeyle sakin bir gece geçirdiği bilgisini verdi. Genel durumu iyi, uyanık ve kendiliğinden nefes alabiliyor.



Rutin kontroller neticesinde göstergeleri iyi. Gün boyu ameliyat sonrası dinlenmesine devam edecek.

Fıtık protez ağ yardımıyla onarıldı

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da operasyon geçiren Papa Francis'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Papa Francis'in karnındaki kesiğe bağlı fıtık ameliyatını gerçekleştiren Doktor Sergio Alfieri, dün yaptığı basın açıklamasında, Papa'nın 2 sene önce gerçekleştirilen kalın bağırsak operasyonunun ardından kesi yerinde gelişen fıtığın plastik cerrahi tarafından protez ağ yardımıyla onarıldığını aktarmıştı.

86 yaşındaki Papa'nın iyileşme süresinin, 5 ila 7 gün olacağı belirtiliyor.

2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirdi

2013'te, Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Francis'in, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Papa Francis, 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de, İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

Nefes darlığı şikayeti

Katoliklerin ruhani lideri, kısa süre önce de bu kez nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Francis, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Francis, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.