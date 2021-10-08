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    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi

    Papa Francis, Vatikan’da ‘Kardeş halklar, gelecekteki topraklar’ etkinliğindeki konuşmasını, şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle tamamlayabildi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 16:32
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    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 7 Ekim günü Vatikan’a veda ziyareti kapsamında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ağırladı.

    Merkel ile yapılan görüşmede biyoçeşitlilik, Avrupa Birliği'nin geleceği, dünya genelinde anlaşmazlıklar ve çatışmaların yanı sıra Fransa’yı sarsan Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar konuları ele alındı.

    Ayrıca, görüşmenin ana gündem maddesi iklim değişikliğiyle mücadele oldu.

    Görüşmenin ardından Merkel ile Papa, Katolik derneği Sant'Egidio tarafından tarihi arena Kolezyum'da düzenlenen 'Kardeş halklar, gelecekteki topraklar' isimli etkinliğin kapanış törenine katıldı.

    BOZUNTUYA VERMEDİ

    Papa Francis, törende konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında beklemediği bir durumla karşılaştı.

    Şiddetli rüzgarın etkisiyle Papa’nın cüppesi uçuşmaya, yüzünü kapatarak konuşmasına engel olmaya başladı.

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #1

    CÜBBESİ YÜZÜNÜ TAMAMEN KAPATTI

    Bozuntuya vermeden konuşmasını sürdüren Papa, eli ile cübbesini kontrol etmeye çalıştı.

    Yüzünü tamamen kapatan cübbesinden kurtulmayı başaran Papa, konuşmasını güçlükle tamamlayabildi.

    Papa’nın rüzgarla mücadelesi, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #2

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #3

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #4

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #5

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #6

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #7

    Vatikan’da konuşma yapan Papa Francis’in rüzgarla mücadelesi #8

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