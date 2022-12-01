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    Venezuela: ABD'nin yaptırımları hafifletmesi yeterli değil

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletme kararını "doğru yöne atılmış adım" olarak nitelendirdi ancak bu adımların "yeterli olmadığını" söyledi.
    • 01.12.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:31
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    Venezuela: ABD'nin yaptırımları hafifletmesi yeterli değil

    ABD tarafından 27 Kasım'da yapılan açıklamada, Venezuela'da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.

    ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela petrollerinin çıkarılması konusunda sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

    "Venezuela için yetersiz"

    Yaşananların ardından başkent Karakas'ta düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendiren Nicolas Maduro, ABD yönetiminin petrol ambargosunu hafifletmesine ilişkin, "Şüphesiz doğru yöne atılmış bir adım ancak bunlar petrol sektöründeki tüm tek taraflı cebri yaptırımların kaldırılmasını talep eden Venezuela için yetersiz." ifadelerini kullandı.

    Venezuela: ABD nin yaptırımları hafifletmesi yeterli değil #1

    "Özgür seçim istiyorlarsa, biz de yaptırımsız seçim istiyoruz."

    Washington'un ülkesine yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı "dünyadaki ekonomik sistemden" çıkarma girişimi olarak nitelendiren Maduro, "Özgür seçim istiyorlarsa, biz de yaptırımsız seçim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA'nın aktardığına göre Maduro'nun açıklaması, Washington'ın ABD'li petrol şirketi Chevron'un Venezuela'daki üretimi artırmasına ve ülkedeki ham petrolü ABD'ye getirmesine izin verdikten sonra geldi.

    Venezuela: ABD nin yaptırımları hafifletmesi yeterli değil #2


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