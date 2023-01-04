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    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi.
    • 04.01.2023 - 09:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:40
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    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

    ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerde yeni döneme giriliyor.

    Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

    Bu kapsamda ABD, petrol şirketi Chevron’a Venezuela’da petrol üretimine devam edebilmesi için yetki verdi.

    "Venezuela, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik adımlar atmaya hazır"

    Normalleşmeye dair adımların atılmasının ardından Venezuela Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Nicolas Maduro, "Venezuela, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.

    ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezuela'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız #1

    'ABD ile üst düzeyde diyaloğa istekliyiz' mesajı

    Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.

    Özel sektöre seslenen Maduro, Venezuela'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.

    Brezilya'nın yeni başkanını tebrik etti

    Öte yandan AA'nın aktardığına göre; Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız #2


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