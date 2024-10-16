Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Elon Musk'a tepki

DHA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Elon Musk'a tepki geldi.

Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyonda gündeme ilişkin konuştu ve Musk'a yönelik tepkilerini de burada dile getirdi.

"ŞİDDETE YATIRIM YAPTI"

Meksika’da 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin ABD'li iş insanı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı." dedi.

"MUSK YENİLDİ"

Hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan destek gördüğünü söyleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi." diye konuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini ifade etti.