Venezuela İçişleri Bakanı Cabello: Maduro’ya suikast hazırlığındaydılar Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gözaltına alınan üç ABD, iki İspanyol ve bir Çek vatandaşının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir suikast düzenleme planı içinde olduklarını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, operasyon sırasında yüzlerce silaha el konulduğunu belirtti ve CIA ile İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'nin (CNI) olayla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Cabello, gözaltına alınan kişilerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast planladıklarını belirterek,

Bu iki şüpheli, Başkan Maduro'ya, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e, bana, partimize ve devrimimize liderlik eden diğer yoldaşlarımıza suikast düzenlemek için Venezuela'ya getirmeyi planladıkları paralı askerlerden bahsettiler

dedi.

Cabello, CIA’in bu operasyonu yönettiğini ifade ederek,

Bu tür bir operasyonun CIA tarafından organize edilmesi bizi şaşırtmıyor. Ancak, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CIA’in bu faaliyetlerine her zaman düşük profil çizdi

şeklinde konuştu.

ABD SUÇLAMALARI REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cabello’nun öne sürdüğü suçlamaları kesin bir dille reddetti. ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı,

ABD'nin Maduro'yu devirmeye yönelik bir komploya karıştığı iddiaları tamamen asılsızdır. Washington, Venezuela’daki siyasi krize demokratik bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam etmektedir

açıklamasında bulundu.

ABD, YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’daki seçimlerin doğru sonuçlarının paylaşılmasını engelledikleri gerekçesiyle Devlet Başkanı Maduro ve 16 yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Yaptırım uygulanan kişilerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının mülkiyetinde olan tüm mülkleri ve mülk üzerindeki çıkarları dondurulmuştur ve bu durum OFAC’a bildirilmelidir. Ayrıca, yaptırım kapsamındaki bireyler ve kuruluşlarla belirli işlemler yapan finansal kurumlar ve diğer kişiler de yaptırımlara tabi olabilir veya hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir,” ifadelerine yer verildi.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Caryslia Rodriguez, Seçim Konseyi Direktörü Rosalba Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Pedro Infante gibi isimler de bulunuyor.