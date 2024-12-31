Venezuela, TikTok'a 10 milyon dolar ceza kesti

AA

Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok, güvenlik endişeleriyle gündeme gelmiyor.

Hem sağlık hem de siber güvenlik için tehdit arz eden TikTok, bazı ülkelerde tamamen yasaklanırken, bazı ülkelerde ise para cezaları ile karşılaşıyor.

Bu ülkelere bir yenisi daha eklendi.

10 MİLYON DOLAR CEZA

Venezuela Yüksek Mahkeme (TSJ) ikinci başkan yardımcısı Tania D'Amelio, başkent Caracas'ta TSJ binasında yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a 10 milyon dolar para cezası verildiğini duyurdu.

SEBEBİ MEYDAN OKUMA AKIMLARI

Cezanın, TikTok'un viral meydan okumaları denetlemedeki "ihmali" nedeniyle verildiği belirtildi.

Venezuela makamlarına göre, bu viral meydan okumalar üç gencin ölümüne ve yüzlerce kişinin zehirlenmesine yol açtı.