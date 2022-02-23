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    Venezuela'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 2 yaralı

    Venezuela'da askeri helikopterin boş bir araziye düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Yanan helikopterdeki 2 pilot çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 21:49
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    Venezuela'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 2 yaralı

    Venezuela’nın Barquesimeto şehrinde dün Mi-17 tipi askeri kargo helikopteri boş bir araziye düştü. Kazada, 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

    PİLOTLAR SON ANDA KURTARILDI

    Görgü tanıkları, helikopterin arızalandığını ve iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü ifade etti. Helikopterin düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak, alevler içinde kalan 2 pilotu son anda yaralı olarak kurtardı.

    Helikopterin içinde sıkışan 2 askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazada yaralanan pilotlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaşanan kaza sonrası açıklama yaparak, kaza sonrası askerlerin yardımına koşan vatandaşlara da teşekkür etti.

    Yaşanan kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


    Venezuela da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 2 yaralı #1

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