Falcon eyaletinde bulunan Cardon petrol rafinerisinde büyük bir yangın meydana geldi.

Venezuela'nın kuzeybatısındaki Falcon eyaletinde bulunan Paraguana Rafineri Kompleksi'nde bulunan Cardon rafinerisinde yangın çıktı.

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Falcon Valisi Victor Clark, yangın ile ilgili yaptığı açıklamada 310 bin varil işleme kapasitesi bulunan rafinerideki yangının hızla kontrol altına alındığını aktarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Vali Clark ayrıca yangının altyapıya zarar vermediğini, ünitedeki operasyonları kesintiye uğratacak bir zararın olmadığını açıkladı.

Venezuela'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı VİDEO











