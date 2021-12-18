Venezuela'da birçok eyalette elektrik kesintileri

Venezuela'da ülke genelinde yaşanılan elektrik kesintisi nedeniyle birçok bölgenin karanlığa gömüldüğü açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, gece saatlerinde başlayan ve bazı eyaletlerde devam eden elektrik kesintisi giderilmeye çalışılıyor.

23 EYALETİN 20'SİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin 23 eyaletinden 20'sinde etkili olan kesintiler, hizmetleri durma noktasına getirdi.

Venezuela Enerji Bakanı Nestor Reverol, kesintiye ülkenin doğusunda, Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu belirterek sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

GUAİDO'DAN TEPKİ

Venezuela'da kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise kesintinin ekonomik kriz ve ülke yönetimindeki beceriksizlikten kaynaklandığını öne sürdü.

ÖNCEKİ YILLARDA DA KESİNTİLER YAŞANDI

Venezuela'da geçen yıllarda da ülkeyi karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği çok sayıda elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü.