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    Venezuela'da halkın yüzde 87'si koronavirüse karşı aşılandı

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, nüfusun yüzde 87'sinin koronavirüse karşı aşılandığını açıkladı.
    • AA
    • 28.12.2021 - 05:36
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    Venezuela'da halkın yüzde 87'si koronavirüse karşı aşılandı

    Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yıl sonuna kadar halkın yüzde 90'ına Kovid-19 aşısı yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Venezuela'da aşılamada yüzde 87 oranına ulaştık. Nüfusun aşı olması çok önemli, önce sağlık. Venezuela ailesi kolektif vicdanı sayesinde 100 bin kişi başına 6 vakaya ulaştı." ifadesini kullandı.

    "BU YILI İYİ BİTİRİYORUZ"

    Maduro, vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunarak, "Ülke açık, ülke çalışıyor, ticaret yapıyor, turizm yapıyor. Bu yılı iyi bitiriyoruz." dedi.

    Venezuela da halkın yüzde 87 si koronavirüse karşı aşılandı #1

    ÜLKEDE KORONAVİRÜS VAKALARI

    Venezuela'da şimdiye kadar 443 bin 332 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

    Maduro, 23 Aralık'taki açıklamasında, ülkeye Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Avrupa'dan gelen 7 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu.

    Venezuela da halkın yüzde 87 si koronavirüse karşı aşılandı #2

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