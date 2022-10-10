Venezuela’da şiddetli yağış, sel ve heyelan getirdi

Cumartesi gecesi etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketi, 25 kişinin ölümüne neden oldu. Kaybolan 52 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyindeki Aragua eyaletindeki Las Tejerias kentinde cumartesi gecesi etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi…

El Pato Nehri’nin taşması ile yaşanan sel, beraberinde heyelanı da getirdi. Bazı evler yaşanan felakette yıkılarak sürüklendi.

DHA’nın haberine göre; dünden bu yana sahada olan ekipler, kayıpların bulunması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

52 kişi hala kayıp

Heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 25’e yükseldi. Yetkililer, 52 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

1 aylık yağmur 8 saatte yağdı

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sekiz saat içinde bir aylık yağmurun yağdığını ve içme suyu sistemine güç sağlayan su pompalarının sel sularıyla sürüklendiğini belirtti.

Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği, heyelan felaketiyle ilgili taziye mesajı paylaşarak “Aragua eyaletindeki Las Tejerías'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, ayrıca Venezuela Hükümetine ve kardeş halkına başsağlığı diliyoruz. Kayıpların sağ salim olduğunu umuyoruz. Düşüncelerimiz LasTejerías ile.” denildi.