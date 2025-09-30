Vicdan Gemisi onarıldı: Gazze için yeniden yola çıktı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü yoğun saldırılarda binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Hava ve kara operasyonlarıyla kentte yıkım büyürken uluslararası tepkiler de artıyor.

Saldırılar devam ederken, zulmün durması ve insani yardımın ulaştırılması için “Vicdan Gemisi” Gazze’ye uğurlanmıştı.

VİCDAN GEMİSİ YENİDEN GAZZE YOLUNDA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Mayıs 2025’te Malta açıklarında İsrail’in saldırısına uğrayan Vicdan Gemisi'nin, onarım sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden Gazze yoluna çıktığını duyurdu.

Sağlık çalışanları, gazeteciler ve aktivistlerin bulunduğu 11 gemilik Özgürlük Filosu, Gazze’deki ablukayı kırmak ve uluslararası bir deniz koridoru oluşturmak amacıyla birçok ülkeden destekçilerle uğurlandığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Tüm vicdan sahiplerini, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik yasadışı ablukasını ve işgali sona erdirmek için harekete geçmeye ve filolara sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.