Victoria Beckham’dan dikkat çeken kilo açıklaması

4 çocuk annesi ünlü modacı Victoria Beckham, bir dergiye verdiği röportajda “Çok zayıf olmak artık geçmişte kalmış bir moda” dedi.

Kadınların zayıf olabilmek ve kalabilmek için yapmadığı şey neredeyse yok…

Fit bir vücuda sahip olmak hem zor hem de uzun bir yolculuk.

Sıfır beden modası bitti

Ancak sıfır beden modasına uyulduğu o dönemler geride kaldı.

Kadınlar şu sıralar daha çok kıvrımlı, özellikle kalçaların belirgin olduğu bir vücuda sahip olmak için çabalıyor.

“Geçmişte kalmış bir moda”

Bunu savunan isimlerden biri de ünlü modacı Victoria Beckham…

Bu ay İtalyan bir moda dergisine kapak olan Beckham, verdiği röportajla dikkat çekti.

48 yaşındaki Beckham, “Çok zayıf olmak artık geçmişte kalmış bir moda.” dedi.

“Herkes kıvrımlı kalçalar istiyor”

Beckham, şimdilerin estetik anlayışına da değindi.

4 çocuk annesi ünlü modacı “Artık herkes göğüslerinin ve kalçalarının kıvrımlı olmasını istiyor.” dedi.

Ağırlık çalışıyor

Beckham, son zamanlarda, biraz daha kıvrımlı bir vücuda sahip olabilmek için ağırlık çalışmaya başladığını da söyledi.

Victoria Beckham, “Ağırlıklardan her zaman biraz korkmuşumdur ama görünüşe göre artık onları sevmeye başladım.” dedi.