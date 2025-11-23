Vietnam'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı: Can kaybı 90'a yükseldi Ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirilirken, kayıp 12 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.