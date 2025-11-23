Vietnam'da şiddetli yağışlar sellere yol açtı: Can kaybı 90'a yükseldi

- Şiddetli yağışlar Vietnam'da sellere yol açarak 90 kişinin ölümüne neden oldu.
- Kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor ve 1154 ev hasar gördü.
- Sel baskınları, 1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine ve 341 milyon dolarlık hasara yol açtı.
Şiddetli yağışlar Vietnam'ı etkisi altına aldı...
Ülkede, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 90'A YÜKSELDİ
VnExpress gazetesinin haberine göre, Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.
BİN 154 EV HASAR GÖRDÜ
Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.
Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.