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Vietnam'da Yagi Tayfunu bilançosu arttı: 21 ölü

Vietnam'da Yagi Tayfunu bilançosu arttı: 21 ölü Vietnam'da dün karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan biri olarak tanımlanan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.