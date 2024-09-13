Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı arttı Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e yükseldiği bildirildi.

AA

Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu...

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, Yagi Tayfunu'nun etkilerine ilişkin açıklama yaptı ve bilançonun ağır olduğunu söyledi.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e çıktığı bildirildi.

103 KİŞİ KAYIP

Halen 103 kişinin kayıp olduğunu belirtilen açıklamada, 823 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmiş, ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

3 EYLÜL'DE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)