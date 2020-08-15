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    Viladimir Putin, Belarus Lideri Lukaşenko ile görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenkoile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 15.08.2020 - 14:33
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    Viladimir Putin, Belarus Lideri Lukaşenko ile görüştü

    Belarus merkezli Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüşerek Belarus’ta ve çevresinde gelişen olayları müzakere etti.

    33 RUS SAVAŞÇI YAKALANMIŞTI

    Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde güvenlik güçleri Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakalamıştı.

    Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. 6 gün boyunca protesto gösterileri sürmüştü.

    Dün akşam Belarus, 33 Rus paralı savaşçılardan 32’sini Rusya’ya vermiş, 1’i Belarus vatandaşı da olduğu için ülkede kalmıştı.

    Viladimir Putin, Belarus Lideri Lukaşenko ile görüştü #1

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