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    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor

    Viyana'da futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence merkezlerine, koronavirüs aşısı yaptırmış ya da hastalıktan iyileşmiş kişiler girebilecek.
    • AA
    • 22.09.2021 - 00:47
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    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, 1 Ekim'den itibaren bir ay süreyle geçerli olacak Kovid-19 düzenlemelerini, Belediye Başkanı Michael Ludwig kamuoyuyla paylaştı.

    FFP2 MASKE ZORUNLULUĞU

    Buna göre Viyana eyaletinde kapalı alanlarda FFP2 maske zorunluluğu yeniden uygulamaya başlanırken, restoranlara girişlerde antijen testleri kabul edilmeyecek.

    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor #1

    BÜYÜK ETKİNLİKLERE AŞILI YA DA HASTALIĞI GEÇİRMİŞ KİŞİLER KATILABİLECEK

    500 kişinin katıldığı kapalı ya da açık mekanlarda düzenlenen futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklere aşı yaptıran ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine izin verilecek.

    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor #2

    AMELİYATLAR ERTELENDİ

    Bu arada Viyana'da hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısındaki artış nedeniyle önceden planlanmış ameliyatlar ileri tarihlere ertelendi.

    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor #3

    GÜNLÜK VAKA 1240

    Avusturya'da son 24 saatte 1240 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 726 bin 674'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 22 artışla 10 bin 918'e yükseldi.

    Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor #4

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