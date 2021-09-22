Viyana, aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar getiriyor

Viyana'da futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence merkezlerine, koronavirüs aşısı yaptırmış ya da hastalıktan iyileşmiş kişiler girebilecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, 1 Ekim'den itibaren bir ay süreyle geçerli olacak Kovid-19 düzenlemelerini, Belediye Başkanı Michael Ludwig kamuoyuyla paylaştı.

FFP2 MASKE ZORUNLULUĞU

Buna göre Viyana eyaletinde kapalı alanlarda FFP2 maske zorunluluğu yeniden uygulamaya başlanırken, restoranlara girişlerde antijen testleri kabul edilmeyecek.

BÜYÜK ETKİNLİKLERE AŞILI YA DA HASTALIĞI GEÇİRMİŞ KİŞİLER KATILABİLECEK

500 kişinin katıldığı kapalı ya da açık mekanlarda düzenlenen futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklere aşı yaptıran ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine izin verilecek.

AMELİYATLAR ERTELENDİ

Bu arada Viyana'da hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısındaki artış nedeniyle önceden planlanmış ameliyatlar ileri tarihlere ertelendi.

GÜNLÜK VAKA 1240

Avusturya'da son 24 saatte 1240 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 726 bin 674'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 22 artışla 10 bin 918'e yükseldi.