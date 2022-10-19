Vladimir Putin, ilhak edilen 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

Vladimir Putin, ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılan tek taraflı referandumun ardından Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığını açıklamıştı.

Kararın ardından Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurmuştu.

İlhak edilen bölgelerde sıkıyönetim

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yaptı ve bir kararnameye imza attı.

Vladimir Putin, ilhak edilen bölgelerde güvenlik risklerine maksimum düzeyde yanıt verilmesi ve oralarda bölgesel savunma karargahlarının oluşturulmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

"Şimdi bu rejimi kendi içimizde resmileştirmemiz gerekiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporojiya bölgelerinde, Rusya'nın bir parçası olmadan önce sıkıyönetim rejimi olduğunu hatırlatmama izin verin. Şimdi bu rejimi kendi içimizde resmileştirmemiz gerekiyor..."

8 bölgeye giriş ve çıkış sınırlandırıldı

Ayrıca Kremlin, Ukrayna'ya açılan 8 bölgeye giriş ve çıkışı sınırladı. Peskov, "Rusya'nın dört bölgesinde sıkıyönetim yasası ışığında tüm ülke sınırlarının kapatılması planlanmıyor." dedi.