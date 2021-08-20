Vladimir Putin: ABD ve NATO Afganistan'da başarısız oldu

Vladimir Putin: ABD ve NATO Afganistan'da başarısız oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki politika ve operasyonlarını "başarısız" bulduğunu söyledi.

Afganistan'da ABD'nin çekilme süreciyle ilerleyişi başlayan Taliban, kısa bir sürede ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de ülkeyi terk etmesiyle Taliban, yönetimi ele geçirdi.

Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyorken, tüm ülkeler yaşanan olayları yakından takip ediyor.

PUTİN: ABD VE NATO, AFGANİSTAN'DA BAŞARISIZ OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki durumla ilgili bir açıklamada bulundu.

Putin, ABD ve NATO’nun Afganistan’daki politika ve operasyonlarını "başarısız" olarak nitelendirdi.

"AFGANİSTAN'DAN MÜLTECİ SÜSÜ İLE TERÖRİSTLERİN KOMŞU ÜLKELERE GİRİŞİ ÖNLENMELİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin en öncelikli konusunun Afganistan olduğunu belirten Putin, Afganistan’dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi.

BİDEN "KARARIMIN ARKASINDAYIM" DEMİŞTİ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki durumla ilgili yaptığı açıklamasında "Afganistan'daki görevimiz bir devlet inşa etmek değildi, oradaki Amerikan topraklarına yönelik saldırılarını önlemekti. Ben kararımın arkasındayım, askerlerimizi çektik ve döndü. Kendileri için Afgan ordusunun mücadele etmesi gerekir" demişti.