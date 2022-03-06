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    Vladimir Putin, Aeroflot eğitim merkezini ziyaret etti

    Vladimir Putin, Aeroflot eğitim merkezini ziyaret etti

    Putin'in, ziyareti sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi dikkat çekti. Rus lider ile bir araya gelen personelin test yaptırıp yaptırmadığı sorusu gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 15:33
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile çatışmalar devam ederken, dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

    Putin, Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Aeroflot'un eğitim merkezine giderek, burada personel ile bir araya geldi.

    HAVACILIK OKULUNDA SOSYAL MESAFESİZ GÖRÜŞME

    Rus lider, uçuş personeli, öğrenciler ve Aeroflot Havacılık Okulu'nun kadın personelinin yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

    Ziyareti sırasında Putin'in personele çiçek takdim etmesi ve ardından sosyal mesafesiz bir şekilde fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Vladimir Putin, Aeroflot eğitim merkezini ziyaret etti ViDEO

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinin yatıştırılması için Putin'i Moskova'da ziyaret etmiş, ancak Rusya'da koronavirüs testi yaptırmayı reddettikleri gerekçesiyle Putin ile uzun bir masanın etrafında görüşmüştü.

    Sosyal medya kullanıcıları, Putin'in son ziyaretine ilişkin, "Personel test yaptırdı mı?" şeklinde sorular yöneltti.

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