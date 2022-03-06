Putin'in, ziyareti sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi dikkat çekti. Rus lider ile bir araya gelen personelin test yaptırıp yaptırmadığı sorusu gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile çatışmalar devam ederken, dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Putin, Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Aeroflot'un eğitim merkezine giderek, burada personel ile bir araya geldi.

HAVACILIK OKULUNDA SOSYAL MESAFESİZ GÖRÜŞME

Rus lider, uçuş personeli, öğrenciler ve Aeroflot Havacılık Okulu'nun kadın personelinin yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Ziyareti sırasında Putin'in personele çiçek takdim etmesi ve ardından sosyal mesafesiz bir şekilde fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Vladimir Putin, Aeroflot eğitim merkezini ziyaret etti ViDEO

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinin yatıştırılması için Putin'i Moskova'da ziyaret etmiş, ancak Rusya'da koronavirüs testi yaptırmayı reddettikleri gerekçesiyle Putin ile uzun bir masanın etrafında görüşmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Putin'in son ziyaretine ilişkin, "Personel test yaptırdı mı?" şeklinde sorular yöneltti.