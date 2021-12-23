Vladimir Putin: Avrupa'da gaz krizinin nedeni Rusya değil

Rus lider, kıtada artan fiyatlar konusundaki iddiaları reddetti. Putin, Avrupa'ya gaz sevkiyatını artıran tek ülke olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüksek doğalgaz fiyatlarının ardından Avrupa ülkelerinden yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Putin, başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenledi.

"HER ŞEYİ ALT ÜST ETME GİRİŞİMİ"

Rus gaz şirketi Gazprom hakkındaki iddiaların "yalan" ve "her şeyi alt üst etme girişimi" olduğunu söyleyen Putin, gaz fiyatlarındaki artışın soğuk hava, yeraltı gaz depolarına yetersiz enjeksiyon, rüzgar türbinlerinin çalışmaması ve diğer bazı faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

"AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATINI ARTIRDIK"

Putin, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını artıran tek ülke olduğunu vurgulayarak, Almanya'ya 5,6 milyar metreküp, İtalya'ya ise 4,4 milyar metreküp gaz aktardıkları bilgisini paylaştı.

"AVRUPALILAR KENDİLERİNİ HERKESTEN DAHA AKILLI SANMASIN"

Rusya Devlet Başkanı Putin, gaz fiyatında Avrupa'ya yardım etmeye hazır olduklarını ancak "sorunları Avrupa'nın kendisinin yarattığını" dile getirdi.

Putin, "Avrupalılar kendi sorunlarıyla ilgilensinler ve herkesten daha akıllı olduklarını düşünmesinler. Sorunları kendileri yarattılar ve kendi başlarına da çözmeliler. Yardım etmeye hazırız ve öyle de yapıyoruz." dedi.

AVRUPA'DA ARTAN GAZ FİYATLARI

Gaz fiyatları, 21 Aralık'ta, Avrupa'da ilk kez 1000 metreküp başına 2 bin doları aştı.

TASS'ın haberine göre, Gazprom sözleşmeleri kapsamında 2021 yılında ortalama gaz ihracatı, 1000 metreküp başına 280 dolar seviyesinden gerçekleşiyor.