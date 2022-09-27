Vladimir Putin: Batı, gıda krizini kışkırtıyor

Rus lider, tahıl ürünlerinin fakir ürünlerine gönderilmemesine tepki gösterdi. Putin, "Dolandırıcılıktan başka bir şey değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel gıda krizi konusunda Batılı ülkeleri suçladı.

Putin, Batı'nın gıda pazarında "yırtıcı davranışlarda" bulunduğunu söyledi.

Tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili durumu bir kez daha eleştiren Putin'e göre, Ukrayna'dan gelen tahıl, dünyanın en yoksul ülkelerini "pas geçmeye" devam ediyor.

"Dolandırıcılıktan başka bir şey değil"

AA'nın aktardığına göre, "Batı, küresel gıda krizini kışkırtıyor." diyen Putin, söz konusu ülkelere yönelik tutum için, "Söylemesi rahatsız edici ama bu dolandırıcılıktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Rus lider, 23 Eylül itibarıyla, Ukrayna limanlarından ayrılan 203 gemiden sadece dördünün Birleşmiş Milletler programı kapsamında en yoksul ülkelere gittiğini kaydetti.