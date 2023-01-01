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    Vladimir Putin: Batı, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanıyor

    Putin, 2023 yılına dair mesajında, Batılı ülkelere tepki gösterdi. Rus lider, Ukrayna savaşına da değindi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 12:41
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 12:43
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    Vladimir Putin: Batı, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılla ilgili mesaj yayınladı.

    Putin, geçen yılın, Rusya'nın tam bağımsızlığına yönelik "zor, gerekli kararlar, büyük adımlar" yılı olduğunu ve şimdi gelecekleri için savaştıklarını söyledi.

    Batı'nın yıllardır barış hakkında "yalan söylediğini ve aslında saldırganlığa hazırlandığını" iddia eden Putin, şöyle dedi:

    "Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'yı kullanıyorlar"

    "Bugün bunu açıkça itiraf ediyorlar, artık utanmıyorlar. Rusya'yı zayıflatmak ve bölmek için alaycı bir şekilde Ukrayna'yı ve halkını kullanıyorlar.

    Batılı seçkinler, Donbas'taki ihtilafın çözümü de dahil olmak üzere barışçıl niyetlerinde ikiyüzlüler. Bu yıl Batı, Rusya'ya karşı 'gerçek bir yaptırım savaşı' ilan etti.

    "Tamamen yok edilmesini bekliyorlardı, olmadı"

    Sanayimizin, maliyemizin ve ulaşımımızın tamamen yok edilmesini bekliyorlardı. Bu olmadı, çünkü birlikte güvenlik marjı yarattık."

    Rus lider ayrıca, Rus askerlerin ve gönüllülerin anavatanları için savaştığını kaydetti.

    Vladimir Putin: Batı, Rusya ya karşı Ukrayna yı kullanıyor #1

    Rus vatandaşlarına çağrı yaptı

    TASS'ın haberine göre, Vladimir Putin, "Hepsi bizim kahramanlarımız. Şimdi en önemli şey Rusya'nın kaderi." ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı, "Ruslar, ülkelerinin büyük ve bağımsız kalacağına ve ilerleyip kazanacağına inanmalı." diye ekledi.


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