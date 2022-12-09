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    Vladimir Putin: Batı, Ukrayna'yı sömürüyor

    Rus lider, Batılı ülkelerin kaosu bilerek tırmandırdığını söyledi.
    • 09.12.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 15:21
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    Vladimir Putin: Batı, Ukrayna'yı sömürüyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nden savunma bakanları zirvesine video bağlantı yoluyla hitap etti.

    Putin'in gündeminde, Ukrayna savaşı ve Kiev'i destekleyen Batılı ülkeler vardı.

    Batılı seçkinleri suçladı

    Rus lider, Batı'nın dünya sahnesindeki hakimiyetini sürdürme arzusunun çatışma risklerini artırdığını söyledi.

    Konuşmasında Putin, "Dünyadaki çatışma potansiyeli büyüyor. Bu, Batılı seçkinlerin siyasi, mali, askeri ve ideolojik hakimiyetlerini herhangi bir şekilde koruma girişimlerinin doğrudan bir sonucudur." dedi.

    "Ukrayna'yı sömürüyorlar"

    "Bilerek kaosu çoğaltıyorlar ve uluslararası durumu ağırlaştırıyorlar." diyen Putin, ayrıca Batı'yı Ukrayna'yı "sömürmekle" ve Ukrayna halkını Rusya'ya karşı çatışmada "ölüme giden askerler" olarak kullanmakla suçladı.

    Vladimir Putin: Batı, Ukrayna yı sömürüyor #1

    Kiev: Rusya, güvenlik kaygılarını bahane ediyor

    Reuters'ın haberine göre, Putin, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'daki savaşı daha önce de Rusya ile Batı arasındaki bir çatışma olarak nitelendirirken, Kiev'e askeri ve mali destek sağlayanları eleştiriyor.

    Kiev, Avrupa ülkeleri ve Washington, Moskova'nın "güvenlik kaygılarını bahane ederek Avrupa yanlısı komşusuna karşı saldırı savaşı başlattığını" söylüyor.


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