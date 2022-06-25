Vladimir Putin, Batılı ülkeleri tarımsal üretimi sekteye uğratmakla suçladı

Rus lider, temel tarımsal ürünlerde artan fiyatlara işaret etti. Putin, tarım alanındaki üretimin Batı nedeniyle istikrarsız hale geldiğini savundu.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya pazarlarına yeterli tahıl stoku aktarılmasının önünü kesti.

Milyonlarca ton buğday ve diğer tahıl ürünleri, Ukrayna limanlarında mahsur kaldı.

Batı'ya suçlama: Tahıl ihracatımızı engelliyor

Aralarında Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 17 ülkenin liderlerini bir araya getiren ve çevrimiçi düzenlenen "BRICS Plus” Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya değindi.

Putin, Batı'nın Rus tahıl ihracatını engellediğini öne sürerek, ülkesinin Ukrayna'daki askeri harekatının küresel gıda krizinin sorumlusu olmadığını söyledi.

"Tarımsal üretimi istikrarsızlaştırıyorlar"

"Gıda piyasası en ciddi şekilde dengesiz" diyen Putin, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri “küresel tarımsal üretimi istikrarsızlaştırmakla” suçladı.

Putin, Rusya ve Belarus'tan gübre sevkiyatına Batı tarafından kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

Putin: Yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız

Rus lider, "Tahıl gibi temel tarımsal ürünlerde artan fiyatlar, gelişmekte olan ülkeleri vurdu. Ekmek ve un, gelişmekte olan pazarlarda nüfusun çoğunluğu için hayatta kalmak için gerekli." dedi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Vladimir Putin ayrıca, Rusya'nın "küresel gıda pazarında sorumlu bir aktör" olduğunu ve "tüm sözleşme yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmeye" hazır olduğunu sözlerine ekledi.