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    Vladimir Putin, Batı'ya suçlamalar yöneltti

    Rus lider, Batılı ülkeleri 'tehlikeli oyun' oynadıkları gerekçesiyle eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 17:52
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    Vladimir Putin, Batı'ya suçlamalar yöneltti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 19'uncu toplantısının genel oturumunda konuştu.

    Putin, dünya kurumlarının bozulmasına, toplu güvenlik ilkesinin aşınmasına ve kuralların yerine uluslararası hukukun ikame edilmesine tanık olduklarını söyledi.

    "Tehlikeli oyun oynuyorlar"

    Kuralların formüle edilmediğini söyleyen Putin, "Böylece küresel otoriteler, herhangi bir kural olmadan yaşayabilir ve her şeyden kurtulabilir." dedi.

    Kommersant'ın haberine göre, Batı'nın oynadığı oyunun tehlikeli olduğunu söyleyen Putin, "Halkların egemenliğini, kimliklerini ve benzersizliklerini reddediyorlar." diye ekledi.

    Batı siyaseti için "kanlı ve kirli" dedi

    Rus lider, konuşmasında, Batı siyasetini "kanlı ve kirli" olarak nitelendirdi.

    Putin'e göre, Soğuk Savaş'ın zirveye ulaştığı dönemde bile, "rakiplerin kültür ve sanatını ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi."

    Vladimir Putin, Batı ya suçlamalar yöneltti #1


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