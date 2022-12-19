Vladimir Putin, Belarus'a gitti

Putin, havalimanında Belaruslu mevkidaşı tarafından karşılandı. İki ismin görüşmesinde, askeri konuların gündemde olacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Moskova'dan kritik bir ziyaret hamlesi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a resmi ziyarette bulundu.

Lukaşenko sarılarak karşıladı

Putin'i taşıyan uçak, başkent Minsk'teki havalimanına iniş yaptı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşını sarılarak karşıladı.

2019'dan bu yana ilk ziyaret

TASS'ın haberine göre, Putin, 1 günlük ziyareti kapsamında Lukaşenko ile görüşme gerçekleştirecek.

Bu seyahat, Putin'in 2'nci Avrupa Oyunları kapsamında boks ve artistik jimnastik müsabakalarını izlediği Haziran 2019'dan bu yana Belarus'a ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Vladimir Putin'i taşıyan uçak, Belarus'a indi ViDEO

Programın gündemi yoğun

Bugünkü toplantının programının oldukça yoğun olmasının beklendiği, görüşmelerin, iki ülkenin hükümet yetkilileri ve bakanlarının yanı sıra devlet başkanlarının da katılacağı genişletilmiş bir formatta başlayacağı kaydedildi.

Tarafların, Belarus-Rus entegrasyonunun "en acil" konularını ayrıntılı olarak tartışacağı aktarıldı.

Baş başa görüşme yapacaklar

Sonrasında Putin ve Lukaşenko'nun baş başa görüşmede bulunacağı, ardından basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Belarus tarafına göre, iki lider arasındaki görüşmeye savunma bakanlarının da katılması bekleniyor.

Askeri konular gündemde

Haberde, "Görüşmelerin gündemi, ticari ve ekonomik iş birliği dahil olmak üzere tüm ikili ilişkiler yelpazesini içeriyor. Lukaşenko'ya göre bir diğer konu da iki devlet arasındaki askeri-politik durum, savunma sektörü, güvenlik ve savaş kapasitesi konuları olacak.

Ayrıca doğalgazla ilgili konular ile uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alınması planlanıyor." denildi.

Belarus'a dikkat çeken ziyaret

Rus lider, ilkbaharda Ukrayna'ya yeni bir saldırı hazırlığında olduğu söylentilerinin ortasında Lukaşenko ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin, Belarus'u savaşa dahil etmeyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Reuters, "Putin, Kiev'de eski Sovyet müttefikine Ukrayna'ya karşı yeni bir kara saldırısına katılması ve yeni bir cephe açması için baskı yapma niyetiyle ilgili endişelerin bölgesinde Belarus'a uçtu." diye yazdı.