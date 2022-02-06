Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı gönderdi

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı gönderdi

Rus lider, koronavirüse yakalanan Erdoğan ve eşine acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Erdoğan'a mesaj gönderen son isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

PUTİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Putin, koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan mesaja göre, Putin, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ifadelere yer verdi:

"DEĞERLİ DOSTUM..."

"Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim."