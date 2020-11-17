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    Vladimir Putin: Dağlık Karabağ'da durum istikrara kavuşuyor

    BRICS kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'daki duruma değindi.
    • AA
    • 17.11.2020 - 17:08
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:16
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    Vladimir Putin: Dağlık Karabağ'da durum istikrara kavuşuyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılan 12. BRICS Zirvesi’nde video konferans yöntemiyle konuştu.

    Koronavirüs salgınıyla mücadelenin siyasileştirilmemesi gerektiğini anlatan Putin, "İki yıl önce Güney Afrika’nın girişimiyle üzerinde anlaştığımız, BRICS nezdinde aşı geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik bir merkezin oluşturulmasına dair süreci hızlandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

    "DAĞLIK KARABAĞ'DA ÇATIŞMALAR TÜMÜYLE DURDU"

    Putin, Dağlık Karabağ’da ise çatışmaların tümüyle durduğuna dikkati çekerek, "Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanıyor olması önemli. Çatışmalar tümüyle durdu ve durum istikrara kavuşuyor. Böylelikle hem Azerbaycan hem de Ermeni halklarının çıkarları doğrultusunda, krizin uzun vadeli ve tam ölçekli çözümünün adil şekilde sağlanması için koşullar yaratılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

    Vladimir Putin: Dağlık Karabağ da durum istikrara kavuşuyor #1

    "KÜRESEL KOŞULLAR ZORLAYICI"

    Konuşmasında güvenliğe dair konulara da değinen Putin, "Küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki koşullar hala zorlayıcı. Uluslararası terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Siber suçların ölçeği gözle görülür şekilde arttı.

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da tehlikeli istikrarsızlık görülüyor, Libya ve Yemen'de silahlı çatışmalar sürüyor. Irak, Lübnan, Afganistan ve Basra Körfezi bölgesinde durumun kötüleşme riskleri de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Putin: Dağlık Karabağ da durum istikrara kavuşuyor #2

    SALGINLA MÜCADELEYE 10 MİLYAR DOLAR

    Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın çalışmalarına yönelik talebin de arttığına işaret ederek, "Banka, salgınla mücadele için 10 milyar dolar ayırdı. Yatırım projeleri portföyü şu anda 20 milyar doları aşıyor." dedi.

    Zirvenin ardından, BRICS ülke liderleri "Moskova Deklarasyonu"nu imzaladı.

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