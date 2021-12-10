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    Vladimir Putin, Donbas bölgesi hakkında konuştu

    İnsan hakları komisyonu üyeleri ile toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas bölgesinde olanlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 02:40
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 02:43
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    Vladimir Putin, Donbas bölgesi hakkında konuştu

    Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliklerin sürdüğü günlerde, liderlerin açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan hakları komisyonu üyeleri ile toplantı yaptı.

    UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELERE DEĞİNDİ

    Toplantıda son günlerde hem Rusya hem de dünya gündemini sık sık meşgul eden ülkedeki işkence iddiaları ve Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler ele alındı.

    Toplantıda ayrıca, Rusya'daki savaş mağduru çocuklara değinen Putin, "Adil Yardım" fonu kurarak ülkedeki savaş mağduru çocukların tedavisine ön ayak olan ve 2016 yılında yaşamını yitiren doktor Yelizaveta Glinka'yı anarak, Glinka'nın savaş mağduru çocukların tedavisi için hastane kurma hayali olduğunu hatırlattı.

    Vladimir Putin, Donbas bölgesi hakkında konuştu #1

    "DONBAS'TA OLANLAR SOYKIRIMI ANDIRIYOR"

    Donbas'ta yaşanan gelişmelere de değinen Putin, "Halihazırda Donbass’ta yaşananları hepimiz çok iyi görüyor, biliyoruz. Bu elbette soykırımı çok andırıyor" ifadelerini kullandı.

    DONBAS BÖLGESİNDE HASTANE AÇILACAĞINI SÖYLEDİ

    Donbas bölgesi halkının da tedavi olabileceği bir hastane açılacağını söyleyen Putin, "İlk adım olarak vatansızlar için acil durumlarda tedavi olabilecekleri bir hastane açmak. Ardından vatansızlara yardım sağlayan kuruluşlara hibe desteği vermek. Vatansızların kamu kuruluşlarında sorunlarını giderebilmeleri için kayıt oluşturmak ve kaldıkları yerler in ikamet oluşturmak bu halklar için faydalı olacaktır" dedi.

    Vladimir Putin, Donbas bölgesi hakkında konuştu #2

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