Vladimir Putin'den petrol kararı: Dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasak kararı, dost ülkelere uygulanmayacak.

ensonhaber.com

Dünya, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmeye devam ediyor.

Yıkıcı savaş, enerji sektörünü de vurdu.

Bu süreçte, Rusya'ya karşı Batılı ülkeler birçok yaptırıma imza atınca Rusya da yeni bir karar aldı.

Tavan fiyat uygulandı

Bu kapsamda Avrupa'ya gelen enerji hatlarına kısıtlama getirildi.

Bunun üzerine Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Ardından Rusya yeni bir karara daha imza attı.

Uygulamaya katılanlara petrol verilmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 27 Aralık'ta imzaladığı kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı.

Kararnameye göre, petrol alanların alternatif bir tavan fiyat kullanmaları halinde sevkiyatın gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

Dost ülkeler yasak kapsamından çıkarıldı

Son olarak bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkarıldı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke de olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

utin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkardı.