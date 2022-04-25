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    Vladimir Putin, Emmanuel Macron'u tebrik etti

    Rus Lider Vladimir Putin, Fransa'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’a tebrik mesajı yayınladı.
    • 25.04.2022 - 14:15
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    Vladimir Putin, Emmanuel Macron'u tebrik etti

    Fransa yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

    Sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 58,54'ünü alarak rakibi Marine Le Pen'i geride bıraktı.

    Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle tebrik mesajları da peş peşe gelmeye başladı.

    DHA'nın haberine göre bu kapsamda bir mesaj da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

    "Başarılar diliyorum"

    Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rusya lideri Putin, Macron’a seçim zaferi mesajında, ‘Size devlet faaliyetlerinizde başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik diliyorum’ dedi." denildi.

    Vladimir Putin, Emmanuel Macron u tebrik etti #1


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