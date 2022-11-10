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- Vladimir Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne gitmeyecek
Vladimir Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne gitmeyecek
- 10.11.2022 - 10:40
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:41
G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali adasında yapılacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveye katılma ihtimaliyle ilgili açıklamada bulundu.
Lavrov temsil edecek
Peskov, Putin'in zirve için Endonezya'ya gitmeyeceğini belirterek, "G20'de Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil etmesi kararlaştırıldı." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Interfax'a, Lavrov'un G20'de Rus heyetine başkanlık edeceği bilgisini doğruladı.
Putin video bağlantısıyla katılabilir
Peskov, Putin'in zirvede video bağlantısı aracılığıyla konuşup konuşmayacağına değinmedi. Endonezya'daki Rus büyükelçiliği, böyle bir seçeneğin üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Endonezya hükümetinden bir kaynak, Reuters'a daha önce Rus heyetinin zirveye gitmeyeceğini ve Lavrov'un çevrimiçi konuşacağını söylemişti.