Vladimir Putin, Ermenistan - Azerbaycan barış ihtimalini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nikol Paşinyan ile yaptıkları görüşmenin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasından barış anlaşmasının önünün açılmasını umduklarını söyledi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi.

Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'a dair görüşme yaptıklarını söyledi.

"Barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz"

AA'nın haberine göre Soçi'de geçen ay sonunda yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderler zirvesini olumlu değerlendiren Putin, gerçekleştirilen görüşmelerin gelecekte temel konularda uzlaşma sağlanması için iyi bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Liderlerin 2020 ve 2021'de kabul ettiği bildirilere bağlılığını yinelediğini aktaran Putin, sınırların belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının açılması, insani sorunların çözülmesine yönelik anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Putin, "Bütün bunların, eninde sonunda Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına imkan vereceğini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki durum hakkında diğer liderlerin endişesini paylaştığını belirten Putin, çeşitli uluslararası terör örgütleri militanlarının KGAÖ üye ülkelerinin topraklarına girme ve aşırıcılığın yayılması tehlikesinin hala büyük olduğuna dikkati çekti.

Putin, bu tehditleri ortak özel operasyonlarla etkisiz hale getirmek gerektiğini sözlerine ekledi.