Petrol
95.27
2.25%
Euro
18.259
0.36%
Dolar
18.2387
-0.06%
Altın
996.59
-0.25%
Borsa
3447
0.00%
Bitcoin
373.731
-2.88%
BTXN Coin
6.21
-8.13%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Vladimir Putin, Ermenistan'ın askeri yardım talebini reddetti

    Vladimir Putin, Ermenistan'ın askeri yardım talebini reddetti

    Azerbaycan’a karşı cephede büyük hezimete uğrayan Ermenistan’ın Başbakanı Paşinyan, Rusya’dan yardım istedi. Ancak Rusya, Paşinyan’ın yardım talebine ret cevabı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 20:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

    Rusya'nın desteğini bir türlü alamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

    Rusya yardımı redetti

    Ancak Rusya, Paşinyan’ın yardım talebine bir kez daha ret cevabı verdi.

    Önceki çatışmalarda Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti.

    Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor

    50 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında, iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül ve 13 Eylül'de yoğun çatışmalar başlamış, Azerbaycan çatışmalarda 50 askerini kaybettiğini açıklamıştı.

    105 Ermeni asker öldürüldü

    Şehitlerinin intikamını almak isteyen Azerbaycan, karşı saldırıya geçerek Ermenistan'a ağır bir darbe vurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Vladimir Putin, Ermenistan ın askeri yardım talebini reddetti #1

    Vladimir Putin, Ermenistan ın askeri yardım talebini reddetti #2

    Vladimir Putin, Ermenistan ın askeri yardım talebini reddetti #3


    Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü
    Dünya

    Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    İsviçre'de tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız
    Dünya

    İsviçre'de tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız

    Görüş Bildir