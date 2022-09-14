Vladimir Putin, Ermenistan'ın askeri yardım talebini reddetti

Azerbaycan’a karşı cephede büyük hezimete uğrayan Ermenistan’ın Başbakanı Paşinyan, Rusya’dan yardım istedi. Ancak Rusya, Paşinyan’ın yardım talebine ret cevabı verdi.

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Rusya'nın desteğini bir türlü alamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.



Rusya yardımı redetti

Ancak Rusya, Paşinyan’ın yardım talebine bir kez daha ret cevabı verdi.

Önceki çatışmalarda Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti.

Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor

50 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül ve 13 Eylül'de yoğun çatışmalar başlamış, Azerbaycan çatışmalarda 50 askerini kaybettiğini açıklamıştı.

105 Ermeni asker öldürüldü

Şehitlerinin intikamını almak isteyen Azerbaycan, karşı saldırıya geçerek Ermenistan'a ağır bir darbe vurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.



