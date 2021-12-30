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    Vladimir Putin: Etkili Rus-Amerikan diyaloğu kurabiliriz

    Rus lider, Biden ile görüşme öncesinde Washington'a diyalog mesajı gönderdi.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 14:57
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    Vladimir Putin: Etkili Rus-Amerikan diyaloğu kurabiliriz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yılını kutladı.

    Ukrayna sınırında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Putin ve Biden, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

    "ETKİLİ BİR DİYALOG KURABİLİRİZ"

    Putin mesajında, "Cenevre'deki, haziran zirvesinde varılan anlaşmalarımızı ve sonrasında temasları geliştirerek ilerleyebileceğimize ve karşılıklı saygı ve ulusal çıkarları göz önünde bulundurarak etkili bir Rus-Amerikan diyaloğu kurabileceğimize inanıyorum." dedi.

    Vladimir Putin: Etkili Rus-Amerikan diyaloğu kurabiliriz #1

    İKİ LİDERDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

    Putin ayrıca, çeşitli ülkeler için de yeni yıl mesajı yayınladı.

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, dün yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın perşembe günü Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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