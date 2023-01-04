Vladimir Putin: Gelişmiş silahlar üretmeye devam edeceğiz

Rus lider, görev için yola çıkan fırkateynin son nesil silahlarla donatıldığını söyledi. Putin, gelişmiş silah ve teçhizat üretiminde süreklilik vurgusu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin savunma alanında yürüttüğü çalışmalarla ilgili konuştu.

Muharebe görevine başlayan "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" isimli fırkateyn için tören düzenlendi.

"Son nesil silahlarla donatıldı"

Törene video bağlantısı yoluyla katılan Putin, fırkateynin uzun mesafeli deniz yolculuğuna bugün başlayacağını söyledi.

Putin, "Gemi, benzeri olmayan deniz tabanlı 'Tsirkon' hipersonik füze sistemi ve diğer son nesil silahlarla donatıldı." dedi.

"Rusya'nın güvenliğini koruyacak silahlar üretmeye devam edeceğiz"

Söz konusu silah sistemlerinin dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmadığını söyleyen Putin, bu tür silahların, Rusya'yı potansiyel dış tehditlerden güvenilir bir şekilde korumayı mümkün kılacağını belirtti.

Putin, "Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın güvenliğini koruyacak gelişmiş silah ve teçhizatlar üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Atlantik ve Hint Okyanusu ile Akdeniz'de görev yapacak

Savunma Bakanı Şoygu da geminin, 'Tsirkon' hipersonik füzelerle Atlantik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz’de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağını bildirdi.

Geminin denizde ve karada düşmana nokta atışı ve güçlü saldırılar yapma yeteneğine sahip olduğuna dikkati çeken Şoygu, hipersonik füzelerin gelişmiş hava savunma ve füze savunma sistemlerinin üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kuzeyindeki Barents Denizi'nde, Mayıs 2022'de, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapılmış, yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefi vurulmuştu.

AA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2 bin kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.