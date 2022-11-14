Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu

Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu

Alınan karar sonrası öğrenciler evlerine dönerek eğitimlerine devam edebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz eylül ayında kısmi seferberlik ilan etti.

Putin'in kararından sonra başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışına çıkan Rus erkeklerin sayısı arttı.

Üniversite öğrencileriyle ilgili seferberlik kararı

Seferberlik sürecinde hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Putin, yeni bir karar aldı.

Rus lider, Ukrayna'nın ilhak edilmiş iki bölgesinde üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu.

Öğrenciler terhis edilecek

Rusya'nın kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ta üniversite öğrencileri artık Rus askerlik hizmetine çağrılmayacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Putin'in öğrencileri "terhis etme" ve eve dönüşler için düzenleme talimatı verdiğini duyurdu.

Peskov, öğrencilerin artık evlerine gönderileceğini ve eğitimlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

300 bin asker ihtiyacı karşılandı

Moskova yönetimi, bu ayın başında, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere yüz binlerce vatandaştan oluşan "kısmi seferberliğin" tamamlandığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan ve erkeklerin ülkeden göç etmesine neden olan tartışmalı düzenlemeye son verilmişti.

Yetkililer, 300 bin personelin askere alınması hedefinin ekim ayı sonunda karşılandığını kaydetti.