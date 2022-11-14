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    Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu

    Alınan karar sonrası öğrenciler evlerine dönerek eğitimlerine devam edebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:27
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    Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz eylül ayında kısmi seferberlik ilan etti.

    Putin'in kararından sonra başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışına çıkan Rus erkeklerin sayısı arttı.

    Üniversite öğrencileriyle ilgili seferberlik kararı

    Seferberlik sürecinde hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Putin, yeni bir karar aldı.

    Rus lider, Ukrayna'nın ilhak edilmiş iki bölgesinde üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu.

    Öğrenciler terhis edilecek

    Rusya'nın kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ta üniversite öğrencileri artık Rus askerlik hizmetine çağrılmayacak.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Putin'in öğrencileri "terhis etme" ve eve dönüşler için düzenleme talimatı verdiğini duyurdu.

    Peskov, öğrencilerin artık evlerine gönderileceğini ve eğitimlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

    Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu #1

    300 bin asker ihtiyacı karşılandı

    Moskova yönetimi, bu ayın başında, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere yüz binlerce vatandaştan oluşan "kısmi seferberliğin" tamamlandığını açıklamıştı.

    Protestolara yol açan ve erkeklerin ülkeden göç etmesine neden olan tartışmalı düzenlemeye son verilmişti.

    Yetkililer, 300 bin personelin askere alınması hedefinin ekim ayı sonunda karşılandığını kaydetti.

    Vladimir Putin, iki bölgede üniversite öğrencilerinin seferberliğini durdurdu #2


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