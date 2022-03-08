Vladimir Putin ile görüşen Emmanuel Macron'un fotoğrafları paylaşıldı

Fransa liderinin, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından son derece düşünceli olduğu görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşını engellemek üzere birçok dünya lideri, Moskova ile diplomasi yürüttü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i askeri harekattan vazgeçirmek isteyen isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı.

PUTİN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Savaş öncesi Moskova'da Putin ile uzun bir masanın etrafında görüşen Macron'un girişimleri sonuç vermedi. Son olarak Macron ile Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus lideri operasyondan geri adım attırmaya çalıştığı belirtilen Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmeden eli boş ayrıldığına ilişkin görüntüler, Elysee Sarayı tarafından paylaşıldı.

DÜŞÜNCELİ MACRON OBJEKTİFLERE YANSIDI

Macron'un son derece düşünceli, yorgun ve ayrıca hayal kırıklığına uğradığı anlar objektiflere yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili "Hayal kırıklığı ortada", "Bir fotoğraf, kelimelerden daha yüksek sesle konuşabilir" ifadeleri kullanıldı.