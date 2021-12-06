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    Vladimir Putin ile Joe Biden, Ukrayna'yı görüşecek

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider, son dönemde Donbas'ta artan gerilimi masaya yatıracak.
    • AA
    • 06.12.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 14:43
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    Vladimir Putin ile Joe Biden, Ukrayna'yı görüşecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, görüşme gerçekleştirecek.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da yarın video konferans yoluyla yapılacak Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    PUTİN İLE BIDEN'IN GÖRÜŞMESİ

    Görüşmenin canlı yayınla verilmeyeceği bilgisini paylaşan Peskov, görüşmede iki liderin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde mutabakat sağladığı konuların ele alınacağını söyledi.

    UKRAYNA'DAKİ GERGİNLİK MASADA OLACAK

    Peskov, "Elbette, kötü durumda kalmaya devam eden ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, gündemde ses getiren konuları görüşecek. Bunların arasında öncelikle Ukrayna'daki gerginlik, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, Putin'in güvenlik garantisi ile ilgili inisiyatifi yer alıyor." dedi.

    Vladimir Putin ile Joe Biden, Ukrayna yı görüşecek #1

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