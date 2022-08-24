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    Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan, Karabağ'ı görüştü

    Putin ve Paşinyan, Karabağ çevresindeki durumu ele aldı. İki isim, Rusya ve Ermenistan arasındaki ortaklığı da masaya yatırdı.
    • 24.08.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:25
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    Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan, Karabağ'ı görüştü

    Karabağ konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında görüşme gerçekleştirildi.

    Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Kremlin Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

    Karabağ çevresindeki durumu görüştüler

    Ermenistan tarafının inisiyatifi ile Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ çevresindeki durum ele alındı.

    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021’de imzalanan üçlü anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının öneminin teyit edildiği görüşmede, bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barış gücünün rolü vurgulandı.

    Rusya ve Ermenistan arasındaki ortaklık

    AA'nın aktardığına göre, görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

    Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan, Karabağ ı görüştü #1


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