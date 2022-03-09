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    Vladimir Putin ile Sisi, Ukrayna'yı görüştü

    Sisi, krizin çözümü için diplomatik çabaları desteklediklerini Rus mevkidaşına iletti.
    • AA
    • 09.03.2022 - 16:59
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    Vladimir Putin ile Sisi, Ukrayna'yı görüştü

    Moskova-Kahire hattında Ukrayna konusunda görüşme gerçekleştirildi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü.

    Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi-Putin görüşmesinde "Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin son gelişmeler ve ortak kalkınma projeleri yoluyla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin yolları" ele alındı.

    SİSİ: DİPLOMATİK ÇABALARI DESTEKLİYORUZ

    Görüşmede Sisi, "mevcut durumun kötüleşmesini sınırlandırmak, uluslararası güvenlik ve istikrarı korumak için krizin siyasi çözümünü hızlandıracak tüm diplomatik çabaları desteklediklerini" vurguladı.

    Mısır'ın bu bağlamda ikili ya da çok taraflı düzeyde teşvik edici hamleler ile eğilimleri desteklemeye hazır olduğunu kaydeden Sisi, sahadaki gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ve önceliklerinin Ukrayna'daki Mısır vatandaşlarının güvenliği olduğunu ifade etti.

    MISIR VATANDAŞLARININ UKRAYNA'DAN GÜVENLİ ÇIKIŞI

    Sisi, Rus tarafının Mısır vatandaşlarının Ukrayna'dan güvenli çıkışını kolaylaştırmak için aldığı önlemleri takdir ettiğini ve Mısırlıların güvenliklerini sağlamaya yönelik yardımlarını sürdürmesini beklediğini belirtti.

    Mısır, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararına destek vermiş ancak Moskova'ya karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını reddetmişti.

    Vladimir Putin ile Sisi, Ukrayna yı görüştü #1


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